Le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson est efficace à 66% en général 28 jours après la vaccination, mais moins en Afrique du Sud, pays où un variant du coronavirus davantage transmissible se propage.

C'est ce qu'indique l'entreprise pharmaceutique américaine, maison-mère du laboratoire belge Janssen, vendredi à l'issue de l'essai clinique de phase 3. Le vaccin, qui ne nécessite qu'une seule injection, est efficace à 85% pour prévenir les formes graves de la maladie et offre une protection complète contre les hospitalisations et les décès.

La phase 3 de l'étude, à laquelle ont participé 43.783 volontaires des États-Unis, d'Afrique du Sud et de six pays d'Amérique latine, avait été lancée fin septembre sous le nom "ENSEMBLE".

Johnson & Johnson devrait demander une autorisation de distribution en urgence aux Etats-Unis dès la semaine prochaine. Deux vaccins contre le Covid-19 y sont actuellement en circulation: celui de Moderna, et de Pfizer-BioNTech. Tous deux nécessitent l'administration de deux doses.

L'addition potentielle d'un nouveau vaccin intervient au moment où les Etats-Unis cherchent à accélérer leur rythme d'immunisation, la cible du nouveau président Joe Biden ayant été fixée à 1,5 million de doses injectées par jour.

Le groupe s'est engagé à acheminer 100 millions de doses acheminées aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin, environ 200 millions de doses à l'Union européenne avant la fin de l'année, avec des premiers acheminements en avril, et environ 200 millions de doses aux pays en voie de développement, les premiers acheminements commençant après juin.

A l'instar des vaccins de Pfizer et Moderna, le vaccin de "J&J" délivre des instructions génétiques aux cellules du corps humain afin de créer une protéine spécifique du coronavirus, qui en retour permet de former le système immunitaire à une réponse appropriée au vrai virus. Mais le vaccin Johnson & Johnson peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de surgélateurs, ce qui facilite sa distribution.

