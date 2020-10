La majorité des maisons de repos ne compte aucun cas de Covid-19, a rassuré le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem vendredi, lors du point presse du Centre de crise. Il a néanmoins rappelé la nécessité d'être particulièrement prudent au contact des personnes âgées.

Sur un graphique désignant le nombre d'infections pour 1.000 résidents, Yves Van Laethem a indiqué la légère hausse qui s'est produite durant l'été, mais surtout l'augmentation qui a commencé à poindre dès la mi-septembre dans les différentes régions du pays. La courbe relative à Bruxelles est la plus élevée, suivie de celles de la Wallonie et de la Flandre.

Concernant le taux de contamination dans les maisons de repos, le 13 octobre, 6 résidents pour 1.000 étaient infectés en Flandre, 9 pour 1.000 en Wallonie et 20 pour 1.000 à Bruxelles. Ces chiffres étaient respectivement de 4, 9 et 12 une semaine auparavant.

Actuellement, 91% des maisons de repos en Flandre ne présentent aucun cas de Covid-19, un taux qui chute légèrement en Wallonie avec 81% et dans la région de Bruxelles-Capitale avec 79%. "Heureusement donc, la majorité des maisons de repos du pays restent sans cas Covid prouvé", a résumé le porte-parole interfédéral.

"Point extrêmement positif"

Le nombre de clusters continue d'augmenter dans toutes les régions. Néanmoins, le nombre de maisons de repos dans lesquelles au moins dix résidents sont atteints reste très faible. "C'est un point extrêmement positif", a commenté M. Van Laethem. En Flandre, 1,7% des maisons de repos comporte plus de dix cas en son sein, en Wallonie, le pourcentage est pratiquement le même, soit 2%, tandis qu'à Bruxelles, il s'élève à 3,8%.

"Si besoin est, nous vous rappelons d'être particulièrement prudents dans vos contacts avec les personnes dans les maisons de repos, soit en tant que famille, soit en tant que personnel soignant - mais vous le savez et vous le faites, et c'est pour cette raison que la situation est encore favorable à ce niveau-là", a conclu Yves Van Laethem.

