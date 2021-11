Le Conseil supérieur de la santé considère que les deux vaccins peuvent être administrés simultanément. Il rappelle toutefois que les jeunes et les adolescents peuvent potentiellement ressentir des effets secondaires plus importants après la vaccination contre la Covid que les personnes âgées.

Initialement, le Conseil supérieur de la santé (CSS) avait recommandé de laisser un intervalle de quatorze jours entre le vaccin contre la Covid et celui contre la grippe. Cette précaution devait laisser aux autorités sanitaires le temps de rassembler suffisamment de données sur les effets secondaires possibles. Aujourd'hui, le CSS considère que les deux vaccins peuvent être administrés simultanément. Il rappelle toutefois que les jeunes et les adolescents peuvent potentiellement ressentir des effets secondaires plus importants après la vaccination contre la Covid que les personnes âgées et que, dans le cadre du schéma vaccinal de base, ils reçoivent également d'autres vaccins qui provoquent parfois des effets secondaires plus prononcés. "La vaccination simultanée peut être appliquée, mais il est important de rappeler que dans le cas de la vaccination des adolescents, la priorité est toujours donnée aux vaccins du schéma vaccinal de base", souligne-t-il. Depuis le 1er novembre et dans certains centres de vaccination, les Bruxellois peuvent recevoir le vaccin contre la grippe (qu'ils doivent apporter), injecté dans le bras gauche, alors que le vaccin anti-Covid l'est dans l'autre afin de faciliter le suivi des éventuels effets indésirables.