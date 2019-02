Épilepsie: lutter contre la stigmatisation pour améliorer la qualité de vie

L'épilepsie est une maladie encore peu connue, peu comprise et donc source de stigmatisation. Pour sa nouvelle campagne de sensibilisation "Aujourd'hui, osons parler de l'épilepsie", la Ligue Francophone Belge contre l'Épilepsie (LFBE) met l'accent sur la lutte contre la stigmatisation et l'intégration dans les différents lieux de vie (lieu de travail, formation, école, milieux de sports et de loisirs...).

