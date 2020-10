Covid : Trois symptômes surviennent dans 85% des cas

Mailys Chavagne Journaliste Web

Entre les petits maux de saison et la Covid, on ne sait plus sur quel pied danser. Un simple toussotement peut rapidement nous faire craindre le pire. Médecins généralistes, centres de dépistage et laboratoires sont alors pris d'assaut par les citoyens. Pour savoir s'il est utile de passer un test, trois symptômes peuvent déjà suffire à distinguer le rhume du coronavirus.

.

Les symptômes d'un rhume, d'une grippe ou d'une infection au coronavirus sont assez similaires. Bien qu'il existe déjà plusieurs outils pour les comparer, il est parfois difficile de les distinguer correctement. D'où l'afflux m... Les symptômes d'un rhume, d'une grippe ou d'une infection au coronavirus sont assez similaires. Bien qu'il existe déjà plusieurs outils pour les comparer, il est parfois difficile de les distinguer correctement. D'où l'afflux massif de citoyens dans les centres de dépistage. Mais, et si trois symptômes bien précis suffisaient à désengorger ces centres ?Le Public Health England, agence gouvernementale chargée de la santé au Royaume-Uni, a remarqué que trois symptômes apparaissaient régulièrement chez les personnes testées positives à la Covid. 85% des personnes atteintes de coronavirus en auraient au moins un.Dès l'apparition d'un de ces trois symptômes, il est considéré comme utile, voire essentiel, de passer un test de dépistage, et de ne plus quitter son domicile en attendant les résultats. Toute personne vivant dans le même ménage, ou présent dans la bulle de contacts (Pour rappel : elle a été réduite au nombre de 1 en Belgique) doit également s'auto-isoler jusqu'à ce que les résultats du test arrivent.

