Comment faire pour supporter au mieux les symptômes liés au covid et essayer de guérir au plus vite ? Nous faisons le point.

Lors d'une opération exceptionnelle, Levif.be répond à vos interrogations sur le Covid. Aujourd'hui, nous répondons une question sur les possibilités de traitement lorsqu'on a la Covid-19 :

Tout d'abord, en présence de symptômes liés au coronavirus, même bénins (toux, légère fièvre, nez qui coule, conjonctivite, perte d'odorat, troubles digestifs, urticaire...), n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin généraliste. Celui-ci pourra vous rassurer si vos symptômes sont légers et assurer un suivi si ceux-ci viennent à évoluer. Il n'y a actuellement aucun traitement spécifique contre le coronavirus. Le traitement est donc purement symptomatique. Il s'agit donc surtout de limiter les symptômes désagréables tels que la fièvre et les maux de gorge, notamment. Pour cela, une seule chose à faire : prendre du paracétamol, en respectant bien la posologie.Les sprays nasaux sont peu recommandés par les médecins parce qu'ils pourraient disséminer le virus dans les voies respiratoires. Il vaut donc mieux en faire un usage parcimonieux. Pour ce qui est des remèdes naturels, vous pouvez boire des tisanes au miel et au jus de citron, comme lorsque vous souffrez d'un rhume ou d'une grippe. Ils ne vous guériront pas, mais soulageront temporairement certains symptômes. Veillez d'ailleurs à bien vous hydrater afin d'éviter la déshydratation liée à la fièvre. Avoir une alimentation équilibrée et riche en vitamines vous aidera également à lutter contre le virus. Enfin, n'oubliez pas d'aérer votre logement deux fois par jour entre 10 et 20 minutes. Portez un masque et respectez les gestes barrière pour éviter de contaminer vos proches.Pour éviter d'attraper le coronavirus, le meilleur moyen est avant tout de respecter les gestes barrière. Mais vous pouvez également aider votre système immunitaire à lutter contre les germes. Ce n'est jamais perdu. Pour stimuler vos défenses immunitaires, vous pouvez commencer par faire une cure de vitamine D. Plusieurs études ont déjà fait le lien entre la vitamine D et les infections des voies respiratoires. Et pour cause : cette vitamine renforce l'immunité innée en stimulant les défenses muqueuses. Une carence en vitamine D peut donc affecter le système immunitaire. C'est d'autant plus vrai durant les saisons plus froides, comme l'hiver, puisque notre immunité est la plus faible à cette période de l'année. Vous pouvez également prendre un complément de vitamine C. Prise quotidiennement, celle-ci permet de lutter contre le virus du rhume. Vous trouverez également cette vitamine dans de nombreux aliments comme le poivron, le kiwi ou les agrumes.La vitamine A est également essentielle pour protéger le système respiratoire des infections virales. Elle est présente dans le foie, le beurre, le fromage, les carottes, les patates douces, le persil, les épinards, etc.La première conséquence de la fatigue est la baisse immunitaire. Allez donc dormir tôt et optimisez la qualité de votre sommeil. Il est également bon de réduire sa consommation de sucre, d'alcool, de produits laitiers et de viandes rouges qui sont potentiellement inflammatoires pour le corps. Attention au stress et à l'anxiété qui peuvent également faire baisser l'immunité. Pour ce faire, rien de tel qu'une balade en forêt. En bref, avoir une bonne hygiène de vie (un sommeil réparateur, une activité physique au grand air et alimentation variée et équilibrée) devrait aider à booster votre système immunitaire.