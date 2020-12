Un cas du variant britannique du coronavirus a été reconnu en France et plusieurs prélèvements positifs sont en cours d'analyse tandis que le gouvernement espagnol vient de confirmer un premier cas.

La personne contaminée, un Français résidant au Royaume-Uni, est asymptomatique et a été isolée à son domicile, précise un communiqué. Arrivé "de Londres le 19 décembre", il "a été pris en charge au CHU le 21 et détecté positif", relate le ministère, pour qui il s'agit de la "première contamination au variant VOC 202012/01 du virus de la Covid-19" détectée en France.

Comme le prévoit la procédure mise en place après la découverte dans le sud-est du Royaume-Uni de ce variant, possiblement plus contagieux, un "séquençage" du virus porté par ce malade avait été demandé Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Ce dernier a confirmé vendredi l'infection au variant VOC 202012/01. "Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict", est-il précisé.

Outre ce cas, "à ce jour, plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage par les laboratoires du CNR", ajoute le ministère.

