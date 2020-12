Si le vaccin ne fonctionne pas contre la nouvelle souche, BioNTech promet un nouveau vaccin après six semaines.

Les entreprises Pfizer et Moderna testent actuellement si leurs vaccins pour le coronavirus sont également efficaces contre la nouvelle variante du virus, qui est apparue au Royaume-Uni. C'est qu'explique CNN, basé sur les déclarations des entreprises.

La nouvelle variante du virus serait particulièrement contagieuse, ce qui suscite une grande inquiétude au niveau international. De nombreux pays, dont la Belgique, ont interdit le transport des passagers avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation de la version mutée du virus.

Six semaines

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, est capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni, a indiqué son co-dirigeant, Ugur Sahin, ce mardi. "En principe la beauté de la technologie de l'ARN messager est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement la nouvelle mutation", a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse à Mayence au lendemain du feu vert des autorités européennes pour distribuer le vaccin dans l'UE.

Tests supplémentaires

Moderna s'attend à ce que son vaccin protège contre la nouvelle variante qui a fait son apparition au Royaume-Uni. "Nous allons effectuer des tests supplémentaires dans les semaines à venir pour voir si nous pouvons le confirmer", cite CNN dans une déclaration de l'entreprise pharma. Pfizer utilise des échantillons de sang de personnes qui ont déjà été vaccinées pour tester l'efficacité du vaccin contre la nouvelle variante.

Ce lundi, l'Union européenne a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer lundi. De nombreux pays européens veulent commencer à vacciner leurs citoyens avant la fin de l'année. Aux États-Unis, en plus du vaccin Pfizer, le médicament Moderna a déjà été approuvé par l'autorité de réglementation.

