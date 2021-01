Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève à 1.720,9 par jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, indique samedi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Il s'agit d'une hausse de 4% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre d'infections augmente fortement à Bruxelles où 1.273 infections ont été diagnostiquées au cours des 7 derniers jours, soit 49% de plus que la semaine précédente.

Le quotidien De Standaard écrit également samedi que deux nouvelles infections avec la variante britannique du virus ont été détectées en Belgique. Ils ont été testés positifs la semaine avant Noël et les échantillons ont été examinés vendredi pour déterminer la séquence du génome. Ce sont deux cas distincts qui ne sont pas liés l'un à l'autre. Les deux personnes sont revenues du Royaume-Uni. Selon les chercheurs de la KU Leuven, rien n'indique que ces deux cas aient conduit à d'autres infections.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne un peu plus de 130 patients (130,3) atteints du Covid-19 chaque jour entre le 2 et le 8 janvier (-11%). Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au coronavirus s'élève à 1.994 (-4%), dont 378 en soins intensifs (-23%).

Le taux de reproduction atteint 0,926.

En moyenne, le Covid-19 a par ailleurs fait près de 62 morts (61,9) chaque jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, un recul de 13%.

Au total, 19.992 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus, qui a contaminé au moins 660.703 personnes depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de tests réalisés entre le 30 décembre 2020 et le 5 janvier 2021 s'élève à 210.870. On a relevé 6,2% de tests positifs.

