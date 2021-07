L''Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué vendredi avoir donné son feu vert pour recommander également le vaccin de Moderna contre la Covid-19 pour les enfants de 12 à 17 ans. Actuellement, ce vaccin dénommé "Spikevax" est déjà autorisé pour les 18 ans et plus à travers l'Union européenne.

À l'issue d'études cliniques sur l'utilisation de ce produit auprès de jeunes adolescents, l'agence européenne a estimé qu'il était sûr et efficace de l'autoriser pour cette tranche d'âge. Une étude portant sur 3.732 enfants de 12 à 17 ans "montre que Spikevax a produit une réponse en anticorps comparable" à ce qui avait été observé chez les 18-25 ans, indique l'EMA.

Les effets secondaires les plus communs sont également identiques à ceux observés chez les adultes.

Actuellement, quatre vaccins contre la Covid-19 sont autorisés au niveau européen: ceux d'AstraZeneca (Vaxzevria), de Moderna (Spikevax), de Janssen et de BioNTech-Pfizer (Comirnaty). Ce dernier est déjà autorisé dès l'âge de 12 ans et était jusqu'à présent le seul à l'être au sein de l'Union européenne.

