Selon une étude menée aux Pays-Bas, les transplantés rénaux sont plus susceptibles de mourir après une infection à coronavirus.

Les personnes ayant subi une transplantation rénale ont six fois plus de risques de mourir du coronavirus que les personnes n'ayant pas de problèmes rénaux, une fois qu'elles se retrouvent à l'hôpital avec une infection. C'est ce que rapportent des chercheurs sur la base d'une nouvelle étude à laquelle onze hôpitaux néerlandais ont participé.

Ces personnes sont également six fois plus susceptibles d'être réhospitalisées dans les mois qui suivent leur infection par le coronavirus.

Lire aussi: Deux ans de Covid mais dix avancées pour la science

"Différences majeures"

Selon les chercheurs, les différences entre les patients ayant subi une transplantation rénale et ceux qui n'ont pas de problèmes rénaux ne sont pas importantes dès leur entrée à l'hôpital. Mais après trois mois, il semble qu'il y ait des "différences de santé majeures" entre les groupes. L'étude a porté sur 4 000 patients hospitalisés atteints de covidités. D'autres patients souffrant de problèmes rénaux, comme ceux qui sont sous dialyse, étaient tout aussi susceptibles d'avoir une infection grave liée au Covid que ceux qui n'avaient pas de problèmes rénaux. "L'étude met en évidence la vulnérabilité des personnes ayant reçu une greffe de rein", a déclaré l'Amsterdam UMC, l'un des hôpitaux ayant collaboré à l'étude.

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Scientific Reports. D'autres recherches montrent que seule la moitié des personnes ayant subi une greffe de rein développent suffisamment d'anticorps contre le coronavirus après deux injections de vaccin, selon l'hôpital d'Amsterdam. Aux Pays-Bas, les personnes qui n'ont pas acquis une immunité suffisante après la première série de vaccinations de l'année dernière ont déjà reçu une injection supplémentaire.

Les personnes ayant subi une transplantation rénale ont six fois plus de risques de mourir du coronavirus que les personnes n'ayant pas de problèmes rénaux, une fois qu'elles se retrouvent à l'hôpital avec une infection. C'est ce que rapportent des chercheurs sur la base d'une nouvelle étude à laquelle onze hôpitaux néerlandais ont participé. Ces personnes sont également six fois plus susceptibles d'être réhospitalisées dans les mois qui suivent leur infection par le coronavirus. Selon les chercheurs, les différences entre les patients ayant subi une transplantation rénale et ceux qui n'ont pas de problèmes rénaux ne sont pas importantes dès leur entrée à l'hôpital. Mais après trois mois, il semble qu'il y ait des "différences de santé majeures" entre les groupes. L'étude a porté sur 4 000 patients hospitalisés atteints de covidités. D'autres patients souffrant de problèmes rénaux, comme ceux qui sont sous dialyse, étaient tout aussi susceptibles d'avoir une infection grave liée au Covid que ceux qui n'avaient pas de problèmes rénaux. "L'étude met en évidence la vulnérabilité des personnes ayant reçu une greffe de rein", a déclaré l'Amsterdam UMC, l'un des hôpitaux ayant collaboré à l'étude. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Scientific Reports. D'autres recherches montrent que seule la moitié des personnes ayant subi une greffe de rein développent suffisamment d'anticorps contre le coronavirus après deux injections de vaccin, selon l'hôpital d'Amsterdam. Aux Pays-Bas, les personnes qui n'ont pas acquis une immunité suffisante après la première série de vaccinations de l'année dernière ont déjà reçu une injection supplémentaire.