Tous les indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique sont à la baisse, de même que les décès, indique Sciensano ce mardi. 2056 personnes sont actuellement hosptalisées suite à une infection au Covid en Belgique.

Alors que la Belgique est passée au code jaune du baromètre Covid ce lundi, tous les indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique sont à la baisse. Entre le 23 février et le 1er mars, 5.854 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une baisse de 24% par rapport à la semaine précédente. Cela représente aussi plus de 20.000 infections quotidiennes de moins qu'il y a un mois.Le variant Omicron représente pile 50% des cas en Belgique. Les 50 autres pourcent des contaminations sont liés au sous-variant Omicron BA.2. Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de plus de 32.000 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 18,9%. Le taux de reproduction est à nouveau repassé à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. En effet, le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne malade en contamine en moyenne moins d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Une seule commune enregistre plus de 2.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. On était à 77 il y a deux semaine. Il s'agit de Baerle-Duc en province d'Anvers (2112). Cela signifie que, dans cette commune, plus de 2% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. On est loin des communes qui dépassaient une incidence de 7000, au moins de janvier. Aujourd'hui, 433 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Aucune commune n'est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours.Suite en dessous de l'infographie.Entre le 23 février et le 1er mars, l'incidence du virus était de 772 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués diminue dans toutes les provinces sauf en Flandre Orientale (+5,3%) et en province d'Anvers (+1,9%). C'est dans la province de Hainaut que la baisse est la plus marquée avec une diminution de 36,9% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province de Namur (-33,3%) et du Luxembourg (-32%).En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (9880 cas).L'Institut de santé publique Sciensano dénombre ce mardi 2.056 personnes hospitalisées en Belgique (-18% par rapport à la semaine précédente), dont 217 en soins intensifs (-13%). Entre le 26 février et le 4 mars, il y a eu en moyenne 131 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente de sept jours.Sur la même période, un peu plus de 20 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (-37%), portant le bilan à plus de 30.00 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.