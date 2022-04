Les contaminations sont en baisse pour la deuxième semaine consécutive en Belgique, les hospitalisations pour cause d'infection au Covid sont, elles, toujours en hausse.

Alors que la Belgique est passée au code jaunedu baromètre Covid il y a plus d'un mois, le nombre d'infections quotidiennes au Covid est passé sous la barre des 9000 en Belgique. Entre le 2 et le 8 avril, 8.978 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente, qui marquait alors la première baisse constatée depuis cinq semaines. Toutefois, vu la disponibilité des autotests et, sans doute, une moindre tendance à se faire tester, la présence du virus est probablement plus importante que ce qu'indiquent les chiffres officiels.

...

Alors que la Belgique est passée au code jaunedu baromètre Covid il y a plus d'un mois, le nombre d'infections quotidiennes au Covid est passé sous la barre des 9000 en Belgique. Entre le 2 et le 8 avril, 8.978 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente, qui marquait alors la première baisse constatée depuis cinq semaines. Toutefois, vu la disponibilité des autotests et, sans doute, une moindre tendance à se faire tester, la présence du virus est probablement plus importante que ce qu'indiquent les chiffres officiels.Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 3,6% des contaminations. Il est petit à petit remplacé par le sous-variant Omicron BA.2 qui représente maintenant 95,7% des contaminations. Un cas de la nouvelle version du variant du coronavirus Omicron, baptisée BA.4, a cependant été détecté en Belgique. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi les virologues de la KU Leuven Marc Van Ranst et Piet Maes. Ce nouveau variant a déjà été décelée dans d'autres pays.Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de plus de 32.700 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 29,9%. Un nombre de tests beaucoup plus faible que durant la période précédente, en baisse de 16%. Le taux de reproduction qui mesure le degré de contagiosité du virus est le même que la semaine dernière, tout juste au dessus de 1 : à 1,01. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne malade en contamine en moyenne moins d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Plus aucune commune n'enregistre plus de 3.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. Dix-huit communes dépassent les 2% de leur population infectée avec en tête: Herstappe (2564), Linter (2537) et Vorselaar (2477). Cela signifie que, dans cette commune, plus de 2% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. Cependant, on est loin des communes qui dépassaient une incidence de 7000, au mois de janvier. Aujourd'hui, 248 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Aucune commune n'est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours.Suite en dessous de l'infographie.Entre le 4 et le 18 mars, l'incidence du virus était de 1177 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués diminue dans toutes les provinces wallonnes sauf en province de Hainaut (+12,6%). Légère hausse également dans le Brabant wallon (+1,9%) et à Liège (+0,2%). C'est dans la province du Limbourg que la baisse est la plus marquée avec une diminution de 26,3% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province du Luxembourg (-23,9%) et celle d'Anvers (-21,2%).En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (12996 cas).Le nombre d'admissions à l'hôpital, lui, continue de progresser. L'Institut de santé publique Sciensano dénombre ce lundi 3176 personnes hospitalisées en Belgique (en hausse de 4% par rapport à la semaine précédente), dont 194 en soins intensifs (+5%). Entre le 22 et le 28 mars, il y a eu en moyenne 220,1 nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une hausse de 2% par rapport à la période de référence précédente de sept jours. La semaine dernière, face à la hausse d'hospitalisations liées au Covid mais aussi à la grippe, le GEMS, qui a été dissous le 8 avril, conseillait aux autorités de repasser le Baromètre en code orange. " Si cette situation se poursuit ou empire, il faut évidemment être conséquent", avait déclaré la présidente du GEMS Erika Vlieghe au quotidien De Morgen.Entre le 2 et le 8 avril, quelque 23,7 personnes (-1%) sont décédées en moyenne par jour des suites du coronavirus, portant le bilan à 31.079 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.