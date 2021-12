"Limitez vos contacts, testez-vous, ventilez et portez le masque si vous êtes plus fragile", ont recommandé vendredi les porte-parole interfédéraux Covid lors de la conférence de presse hebdomadaire, afin de passer des fêtes de fin d'année en toute sécurité.

Même si les indicateurs de la pandémie évoluent favorablement, il est important de rester prudent. Et à l'approche des fêtes de Noël et Nouvel An, synonymes de retrouvailles en famille et entre amis, l'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s'applique particulièrement.

Le Dr Yves Van Laethem a ainsi rappelé qu'il en allait de la responsabilité de chacun: "ne vous rendez pas à une fête si vous êtes malade", a-t-il demandé.

Celui-ci a par ailleurs recommandé de limiter ses contacts, de faire un autotest le jour de la fête et de choisir un endroit "le plus vaste possible" pour se retrouver. "Ouvrez les fenêtres et laissez la hotte allumée afin d'avoir une circulation de l'air convenable", a-t-il conseillé.

Les personnes les plus fragiles et celles immunodéprimées ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2.

Enfin, il peut être utile d'employer un détecteur de CO2 pour réagir en cas de dépassement du seuil de 900ppm (particule par million), a encore préconisé le Dr Yves Van Laeten avant de souhaiter à toutes et tous de belles fête de fin d'année.

Le variant Delta en recul, Omicron majoritaire d'ici le début de l'année prochaine Le variant Delta est petit à petit en train de refluer en Belgique tandis que la nouvelle souche de Covid-19 Omicron gagne du terrain. Celle-ci représente actuellement 6% des infections, soit quelque 700 contaminations par jour, ont indiqué vendredi les porte-parole interfédéraux Covid lors de la conférence de presse hebdomadaire. "Ce pourcentage augmente rapidement. Un doublement est actuellement constaté tous les deux jours. On peut donc s'attendre à ce que ce variant occupe une place fondamentale dans les prochains jours et qu'il devienne dominant dans notre pays pour la fin de l'année voire le début de l'année prochaine", a souligné le Dr Yves Van Laethem. "Le variant Omicron possède un net avantage de croissance par rapport aux variants précédents. On peut supposer que cet avantage lui permette actuellement de dépasser en partie l'immunité que nous avons développée (soit de manière naturelle par une infection par les autres variants, soit via la vaccination) et que le taux d'anticorps qu'il exige lui permette ainsi dans certaines situations de se multiplier plus facilement que s'il s'agissait d'un autre variant", a-t-il exposé. Dès lors, l'impact qu'Omicron aura sur les soins de santé est une grande inconnue. Les mesures de restrictions adoptées et la campagne de rappel devraient toutefois permettre de contenir la progression de ce variant. Une troisième dose de vaccin contre le coronavirus améliore en effet sensiblement la protection. "Une première étude britannique montre qu'une troisième dose augmente à plus de 70% la protection contre les infections symptomatiques à Omicron", rapporte Yves Van Laethem. "La protection passe de 40 à 75% avec une vaccination de base par le vaccin Pfizer, tandis qu'un booster Pfizer ou Moderna après une vaccination de base par Astrazenaca la fait augmenter de 0% à 71%. La protection concernant les infections sévères sera encore plus importante", souligne-t-il.

Même si les indicateurs de la pandémie évoluent favorablement, il est important de rester prudent. Et à l'approche des fêtes de Noël et Nouvel An, synonymes de retrouvailles en famille et entre amis, l'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s'applique particulièrement. Le Dr Yves Van Laethem a ainsi rappelé qu'il en allait de la responsabilité de chacun: "ne vous rendez pas à une fête si vous êtes malade", a-t-il demandé. Celui-ci a par ailleurs recommandé de limiter ses contacts, de faire un autotest le jour de la fête et de choisir un endroit "le plus vaste possible" pour se retrouver. "Ouvrez les fenêtres et laissez la hotte allumée afin d'avoir une circulation de l'air convenable", a-t-il conseillé. Les personnes les plus fragiles et celles immunodéprimées ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2. Enfin, il peut être utile d'employer un détecteur de CO2 pour réagir en cas de dépassement du seuil de 900ppm (particule par million), a encore préconisé le Dr Yves Van Laeten avant de souhaiter à toutes et tous de belles fête de fin d'année.