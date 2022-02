En Belgique, la tendance est actuellement à la baisse, tant au niveau des nouveaux cas détectés qu'au niveau des admissions à l'hôpital et aux soins intensifs. Mais les données respectent-elles aujourd'hui les balises fixées par le baromètre pour passer au code orange?

Entre le 4 et le 10 février, il y a eu en moyenne 297,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de covid, soit une baisse de 18% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 3.925 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 403 patients traités en soins intensifs.

Entre le 1er et le 7 février, 23.239 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 44% par rapport à la semaine précédente.

Près de 72.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 37,6%.

Sur la même période, 43,1 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (+29%), portant le bilan à 29.563 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,86. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 3.950 sur 14 jours.

Code orange?

Selon les balises épidémiologiques fixées par le gouvernement, le code orange entre en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 et l'occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits.

Or, selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, c'est loin d'être toujours le cas. Au cours des 7 derniers jours, la moyenne journalière des hospitalisations excèdent de loin les critères imposés par le code orange: 297,7 nouvelles admissions par jour au lieu des 149 prévus dans le baromètre, soit un excédent de 148 patients.

Du côté des soins intensifs, en revanche, les données sont favorables puisque le nombre de lits occupés dans les unités de soins intensifs (403) s'inscrit dans la fourchette de 300 à 500 lits prévue pour le code orange.

Assouplir les mesures semble donc prématuré, si l'on s'en tient au baromètre. Et pourtant, il y a un consensus politique pour passer au code orange. En fonction de la tendance de l'évolution, les ministres peuvent en effet accélérer le passage vers un autre code couleur. On pourrait donc bien s'attendre à de bonnes nouvelles dans le courant de la journée.

Entre le 4 et le 10 février, il y a eu en moyenne 297,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de covid, soit une baisse de 18% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 3.925 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 403 patients traités en soins intensifs.Entre le 1er et le 7 février, 23.239 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 44% par rapport à la semaine précédente. Près de 72.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 37,6%. Sur la même période, 43,1 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (+29%), portant le bilan à 29.563 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,86. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 3.950 sur 14 jours.Selon les balises épidémiologiques fixées par le gouvernement, le code orange entre en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 et l'occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits.Or, selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, c'est loin d'être toujours le cas. Au cours des 7 derniers jours, la moyenne journalière des hospitalisations excèdent de loin les critères imposés par le code orange: 297,7 nouvelles admissions par jour au lieu des 149 prévus dans le baromètre, soit un excédent de 148 patients.Du côté des soins intensifs, en revanche, les données sont favorables puisque le nombre de lits occupés dans les unités de soins intensifs (403) s'inscrit dans la fourchette de 300 à 500 lits prévue pour le code orange.Assouplir les mesures semble donc prématuré, si l'on s'en tient au baromètre. Et pourtant, il y a un consensus politique pour passer au code orange. En fonction de la tendance de l'évolution, les ministres peuvent en effet accélérer le passage vers un autre code couleur. On pourrait donc bien s'attendre à de bonnes nouvelles dans le courant de la journée.