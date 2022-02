Il y a un consensus politique pour passer au code orange dans la gestion de la crise sanitaire, a indiqué jeudi à la Chambre le Premier ministre, Alexander De Croo, à la veille du comité de concertation. Le chef du gouvernement s'est toutefois montré prudent: il entend se tenir à l'approche progressive dans les assouplissements, une méthode qui, selon lui, a évité une série de déboires à la Belgique.

La diminution des hospitalisations et des contaminations autorise une nouvelle étape, à savoir passer du code rouge du baromètre corona au code orange qui impliquera notamment la levée de l'heure de fermeture dans l'horeca ou la réouverture des boîtes de nuit sous certaines conditions.

"Nous avons toujours assoupli étape par étape; nous devons conserver cette méthode", a souligné M. De Croo.

Plusieurs députés ont évoqué le Covid Safe Ticket (CST). Quelle sera l'attitude du gouvernement à l'heure où plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils n'imposeraient plus de passe sanitaire dans les semaines qui viennent? Le Premier ministre a renvoyé au parlement qui mène actuellement des auditions sur l'obligation vaccinale. Il attend de savoir quel sera l"'input" qui en sortira.

Quant au port du masque par les enfants dans les écoles, il préoccupe également les députés. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a annoncé un assouplissement après le congé de carnaval mais là encore, celui-ci sera progressif, conformément aux recommandations des experts qui conseillent les autorités.

"Un parfum de printemps flotte sur le codeco de demain", a jugé dans la majorité Patrick Prévot (PS). Dans l'opposition, Sophie Rohonyi (DéFI) s'étonne des atermoiements du gouvernement sur le CST. "Vous avez toujours promis qu'il ne serait pas utilisé une semaine de trop alors que votre ministre de la Santé, veut en faire un passe vaccinal", a-t-elle lancé.

Les échanges ont été vifs entre M. Vandenbroucke et le PTB. Le premier a accusé le second de s'être opposé à toutes les mesures prises pour contenir le virus. "Virus de tous les pays unissez-vous, enfin un parti qui vous défend", a-t-il lâché. La cheffe de groupe communiste, Sofie Merckx, l'a taxé d'"arrogance". Elle a dénoncé les échecs des différents gouvernements. "Où est la prévention? Où est la première ligne?" s'est-elle exclamée.

