Les vaccins Pfizer/BionNTech sont en route et doivent être acheminés des Etats-Unis jusque chez nous, en Europe et en Belgique. Comment se déroule le transport du sérum tant attendu pour sortir de cette épidémie ? Explications.

Le défi est important : le transport des vaccins qui doivent être conservés à des températures extrêmement basses (au-dessous de 0°C) et conditionnés en grand quantité. Autre caractéristique logistique primordiale dans le transport : la rapidité de la livraison car le vaccin a une durée de conservation limitée. La société Pfizer a décidé de faire confiance au transporteur mondial FedEx. Même si l'entreprise est spécialisée dans le fret depuis un certain nombre d'années, le président et directeur des opérations chez FedEx, Raj Subramaniam, affirme qu'il s'agit de "l'un des défis les plus importants" que l'entreprise ait connu. Cependant, l'entreprise assure gérer ce défi logistique "grâce à des solutions de contrôle de la température, des capacités de surveillance en temps quasi réel et une équipe dédiée au secteur de la santé pour soutenir le transport express des vaccins et les expéditions de produits bio-scientifiques ou biologiques", précise-t-elle dans un communiqué.Dans une vidéo, FedEx explique qu'elle contrôle la température notamment grâce à 90 entrepôts frigorifiques répartis sur les autres continents, des couvertures thermiques, de la glace carbonique, une flotte de camions, remorques et conteneurs frigorifiques et avec plus de 670 avions tout-cargo.