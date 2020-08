La Russie commencera à fournir à grande échelle son vaccin contre le nouveau coronavirus en septembre, a annoncé le ministre de la Santé, Mikhail Murashko.

"Les vaccins seront fournis en priorité au personnel soignant et aux enseignants", a précisé M. Murashko, selon l'agence de presse russe Tass. La vaccination se fera "absolument sur base volontaire", a-t-il assuré.

La Russie devient le premier pays à introduire un vaccin contre le Covid-19 pour une utilisation par le grand public. Environ 40.000 volontaires testent en ce moment le produit, dans le cadre de la phase 3 de développement du vaccin.

Ce dernier a été développé par un laboratoire de l'État et a d'abord été testé sur les travailleurs du laboratoire et ensuite sur des militaires volontaires. Aucun effet secondaire n'a été rapporté.

Lire aussi : Le vaccin de la Russie, au même stade que plusieurs autres

Le vaccin a été baptisé Spoutnik, du nom du premier satellite artificiel envoyé dans l'espace par l'URSS.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé qu'une de ses filles avait été vaccinée avec succès, sans effet secondaire plus grave qu'une fièvre passagère.

La Russie a enregistré près d'un million de contamination au nouveau coronavirus, soit le quatrième plus grand nombre de cas au monde.

"Les vaccins seront fournis en priorité au personnel soignant et aux enseignants", a précisé M. Murashko, selon l'agence de presse russe Tass. La vaccination se fera "absolument sur base volontaire", a-t-il assuré.La Russie devient le premier pays à introduire un vaccin contre le Covid-19 pour une utilisation par le grand public. Environ 40.000 volontaires testent en ce moment le produit, dans le cadre de la phase 3 de développement du vaccin. Ce dernier a été développé par un laboratoire de l'État et a d'abord été testé sur les travailleurs du laboratoire et ensuite sur des militaires volontaires. Aucun effet secondaire n'a été rapporté. Le vaccin a été baptisé Spoutnik, du nom du premier satellite artificiel envoyé dans l'espace par l'URSS. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé qu'une de ses filles avait été vaccinée avec succès, sans effet secondaire plus grave qu'une fièvre passagère. La Russie a enregistré près d'un million de contamination au nouveau coronavirus, soit le quatrième plus grand nombre de cas au monde.