Entre le 13 et le 19 juillet, 192,7 contaminations au nouveau coronavirus en moyenne ont été dépistées par jour, indiquent les chiffres actualisés de l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit de près du double de la moyenne de la semaine précédente.

Au total, il y a eu 1.349 nouvelles infections au coronavirus entre le 13 et le 19 juillet. La hausse est observée dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. Tous les groupes d'âge sont concernés, même si l'augmentation est plus marquée pour les moins de 50 ans, qui représentent 71% de l'ensemble des cas diagnostiqués cette dernière semaine, précise le SPF Santé publique.

Pour le lundi 20 juillet, Sciensano rapporte 370 cas diagnostiqués. Un chiffre qui n'avait plus été aussi élevé depuis le 20 mai, avec 381 cas confirmés. Ces données ne sont cependant pas encore complètes et ce nombre pourrait augmenter, plusieurs jours étant nécessaires pour que tous les cas soient signalés à l'Institut de santé publique.

La moyenne des patients admis à l'hôpital augmente avec une moyenne de 13,6 admissions quotidiennes. "L'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital commence à se confirmer, ce qui était attendu vu la majoration des cas diagnostiqués ces dernières semaines et est suivi de près", indique le SPF Santé publique.

La tendance du nombre de décès évolue de manière similaire. Avec 2,6 décès quotidiens en moyenne par jour entre le 13 et le 19 juillet, la hausse s'élève à 38% par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de l'épidémie, 64.627 cas de Covid-19 ont été confirmés en Belgique et 9.808 malades ont succombé au virus.

