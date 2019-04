Comment profiter pleinement de ses vacances?

Partir en vacances rend heureux. Mais il y a souvent un moment où on commence à s'ennuyer ou à tourner en rond. Voici quelques conseils pour retirer un maximum de satisfaction de ses congés.

Les vacances nous font du bien. Les planifier nous rend heureux et faire un break dans sa routine quotidienne et professionnelle peut réduire le risque de crise cardiaque de dépression. Elles permettent aussi de reprendre le travail avec plus d'engagement et de créativité. Mais combien de temps faut-il partir pour en bénéficier pleinement ? La BBC s'est demandé s'il existait un "bliss point", une sorte de point culminant du bonheur, dans les vacances. Il s'agit d'un concept économique qui fait référence au niveau de consommation auquel nous sommes le plus satisfaits. Autrement dit, le pic au-delà duquel toute consommation supplémentaire ou ultérieure nous rendrait moins satisfaits. Pour les vacances, cela équivaudrait au moment où, revigorés par les bons moments passés, nous serions prêts à rentrer à la maison.

