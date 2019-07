Pour ceux qui souffrent de migraines, traverser une journée de travail lors d'une crise peut être difficile, voire carrément insupportable. Voici comment gérer au mieux.

Les migraines ne sont pas seulement un problème pour ceux qui en souffrent. Selon la National Headache Foundation, les absences et la réduction de productivité en raison des migraines coûtent plus de 20 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Cela peut sembler excessif, mais il est vrai qu'il est difficile, voire impossible de travailler lorsque l'on a une migraine. Imaginez les travailleurs qui doivent gérer ces symptômes au bureau ou à l'usine.

