Le comité interministériel santé (CIM) prévu ce mercredi pourrait définir la stratégie de vaccination pour la Belgique, alors que plusieurs commandes de vaccins ont déjà été passées par le fédéral. Pour François De Smet, le président de DéFI, il s'agit d'une étape importante.

"On ne peut pas rater l'étape du vaccin. C'est le chemin le plus court pour revenir à une vie normale", a fait valoir François De Smet au micro de La Première."Si on rate l'étape du vaccin, si on est en-dessous des 60 à 70% de gens qui se vaccinent, ce ne sera pas efficace et on va rester dans cet entre-deux de défonfinement-reconfinement. Ce n'est pas possible."

Le président de DéFI formule deux demandes. Il souhaite "que tous les habitants de ce pays aient droit à un vaccin de la même qualité" et appelle l'ensemble des partis et des forces vives du pays à s'engager dans "une campagne pro-vaccin".

La conférence interministérielle Santé publique devrait se prononcer sur la stratégie à suivre. Cette réunion devrait notamment permettre d'arrêter les publics prioritaires pour la vaccination. "Nous suivrons les conclusions des spécialistes de la Task Force interfédérale vaccin covid-19. Nous devrions donc décider de vacciner, dans l'ordre, le personnel et les résidents des centres de santé; le personnel de santé du social - travaillant notamment dans les centres d'hébergement pour les publics fragilisés, ndlr -; les plus de 65 ans puis les plus de 45 ans avec comorbidités", a assuré la ministre Christie Morreale.

Dans cette première phase, "l'objectif est d'aller sur place - dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, ... - avec les vaccins", a-t-elle ajouté. Ce n'est que dans un second temps que l'ensemble de la population pourra être vaccinée, via des centres de vaccination qui, du moins en Wallonie, devront être mis sur pied. "Nous devons agir avec ordre et méthode. Nous ne disposerons pas de ces centres avant que les vaccins ne soient disponibles pour l'ensemble des citoyens", a expliqué la ministre.

Hier en Commission Social et Santé @parlbruparl j’ai interrogé le Ministre Maron sur la préparation de la campagne de vaccination 💉 il l’a voit maintenant mi-fin février. À Berlin ils seront prêts à la mi-décembre💉🙅🏻‍♀️2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ — marie nagy🍀 (@marienagy) December 2, 2020

Si les régions se chargent de l'organisation de la vaccination, le fédéral, lui, est responsable de la négociation au niveau européen des contrats d'achat des vaccins, en gère le préfinancement, organise son importation et son stockage. Il s'occupe en outre de l'achat du matériel nécessaire à la vaccination.

"On ne peut pas rater l'étape du vaccin. C'est le chemin le plus court pour revenir à une vie normale", a fait valoir François De Smet au micro de La Première."Si on rate l'étape du vaccin, si on est en-dessous des 60 à 70% de gens qui se vaccinent, ce ne sera pas efficace et on va rester dans cet entre-deux de défonfinement-reconfinement. Ce n'est pas possible."Le président de DéFI formule deux demandes. Il souhaite "que tous les habitants de ce pays aient droit à un vaccin de la même qualité" et appelle l'ensemble des partis et des forces vives du pays à s'engager dans "une campagne pro-vaccin".La conférence interministérielle Santé publique devrait se prononcer sur la stratégie à suivre. Cette réunion devrait notamment permettre d'arrêter les publics prioritaires pour la vaccination. "Nous suivrons les conclusions des spécialistes de la Task Force interfédérale vaccin covid-19. Nous devrions donc décider de vacciner, dans l'ordre, le personnel et les résidents des centres de santé; le personnel de santé du social - travaillant notamment dans les centres d'hébergement pour les publics fragilisés, ndlr -; les plus de 65 ans puis les plus de 45 ans avec comorbidités", a assuré la ministre Christie Morreale.Dans cette première phase, "l'objectif est d'aller sur place - dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, ... - avec les vaccins", a-t-elle ajouté. Ce n'est que dans un second temps que l'ensemble de la population pourra être vaccinée, via des centres de vaccination qui, du moins en Wallonie, devront être mis sur pied. "Nous devons agir avec ordre et méthode. Nous ne disposerons pas de ces centres avant que les vaccins ne soient disponibles pour l'ensemble des citoyens", a expliqué la ministre. Si les régions se chargent de l'organisation de la vaccination, le fédéral, lui, est responsable de la négociation au niveau européen des contrats d'achat des vaccins, en gère le préfinancement, organise son importation et son stockage. Il s'occupe en outre de l'achat du matériel nécessaire à la vaccination.