Les différents types d'allergies ont connu une recrudescence durant ces dernières décennies. Et les nombreuses allergies alimentaires ne font pas exception, notamment chez les enfants.

Les enfants sont plus susceptibles que jamais de développer toutes sortes d'allergies, notamment alimentaires. Un phénomène qui se constate à travers le monde, mais dont l'augmentation au cours des dernières décennies a été particulièrement sensible en Occident. L'allergie alimentaire touche aujourd'hui environ 7% des enfants au Royaume-Uni et 9% des enfants en Australie, par exemple. En Europe, 2% des adultes souffrent d'allergies alimentaires, précise la Dr Alexandra Santos (King's College de Londres) dans un article pour la BBC.

...