Il y a tous justes six ans, Philip Muls (53), aujourd'hui vice-président d'une multinationale, engloutit une dernière bouteille de mousseux avant d'intégrer un centre de désintox. Avec l'aide de sa thérapeute Myriam Bruyninckx (49), elle-même ancienne alcoolique, il réussit à se défaire de son addiction. Dans De Morgen ils racontent en duo leur combat mental pour se reconstruire une vie qui n'est plus dominée par l'alcool.

Myriam Bruyninckx est sobre depuis 16 ans. Pour elle, c'est un choix conscient. Ce n'est pas qu'elle ne peut plus boire, elle ne le veut plus. Ce qui pourrait pour beaucoup passer pour une simple nuance fait en réalité toute la différence. "Je suis comme une végétarienne qui peut regarder les autres manger de la viande. Ça ne me fait juste pas envie." Pourtant, avant, elle aimait bien çà, principalement le soir lorsqu'elle était de sortie. Mais quand elle buvait, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle avait des blackouts et des gueules de bois qui l'empêchaient parfois d'aller travailler. "A un moment, l'alcool est si puissant que vous ne décidez plus ce que vous faites. C'est comme si on vivait dans un monde parallèle." C'est l'envie de reprendre le contrôle sur sa vie qui va la pousser à bannir l'alcool.

...