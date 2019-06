Particulièrement fréquents chez les ados, les points noirs, points blancs et autres boutons n'épargnent pas pour autant les adultes.

" Si l'acné touche évidemment surtout les jeunes, elle reste une maladie relativement courante plus tard dans la vie et pas seulement chez ceux et celles qui ont eu beaucoup d'acné à l'adolescence, explique le dermatologue Serge Coopman. Ce problème peut en effet être favorisé par de nombreux facteurs, susceptibles de se manifester à n'importe quel âge. Il n'est donc pas du tout impossible d'en souffrir pour la première fois à l'âge adulte. "

...