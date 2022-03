Face à la flambée du prix des carburants, est-il plus avantageux d'aller faire son plein dans les pays voisins ? Le Vif fait le point sur les prix à la pompe au Luxembourg, mais aussi en France, en Allemagne et aux Payx-Bas.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les prix de l'énergie explosent. Ce samedi 12 mars, le litre du diesel a passé la barre des deux euros, battant ainsi le record de la semaine précédente, qui était de 1,927 euros le litre. La semaine dernière, le prix du baril de Brent avait même frôlé les 140 dollars, le plus haut niveau jamais atteint depuis 2008.

En Belgique, le prix du diesel continue de grimper et atteint ce lundi 14 mars 2,29 euros le litre. Le prix du litre de Sans plomb 98, quant à lui, est passé à 1,95 euros. Pour soulager son portefeuille, l'automobiliste belge doit-il faire le plein chez ses voisins européens ?

Si les pompes à essence du Grand-Duché de Luxembourg affichent également des prix records - le litre de diesel est passé à 2,112 euros le litre ce jeudi -, il est toujours plus intéressant d'y faire son plein. Le litre de diesel coûte en moyenne 1,695 euros, soit une différence de près de 60 cents au litre comparé à la Belgique pour ce lundi 14 mars. Le prix du Sans Plomb 95 est, quant à lui, de 1,733€ le litre, 20 cents moins cher qu'en Belgique. Ainsi, faire un plein de 50 litres de diesel au Luxembourg revient à 84,75 euros, contre 114,5 euros en Belgique. Celui de Super 95 coûte 86,65 euros, soit une économie de 10,85 euros.

En Allemagne, le prix du diesel flirte avec les 2,30 euros le litre et celui du litre de Sans Plomb 95 a atteint la barre des 2,20 euros, estiment les sites allemands spécialisés en carburant. Comme les pompes à essence d'Aix-la-Chapelle, situées à moins d'une heure en voiture de Liège, qui affichent ce lundi 2,32 euros pour le litre de diesel et 2,18 euros pour le litre de Super 95.

Aux Pays-Bas, les prix du carburant explosent toujours, à tel point que nos voisins hollandais viennent faire le plein en Belgique. L'essence y est en moyenne plus chère de 50 cents. En général, le litre de Super 95 coûte 2,462 euros et celui de diesel est à 2,343 euros.

Faire son plein en France ne soulagera pas le portefeuille des Belges. Le prix moyen du Sans Plomb 95 est de 2,015 euros. Pour le diesel, il faut compter 2,101 euros le litre. À la frontière franco-belge, à Armentières, la pompe Esso Express affiche toutefois 2,256 euros pour le litre de diesel. À une centaine de mètres de là, la pompe Carrefour d'Armentières propose 1,958 euros pour le litre de Super 95.

Bonne nouvelle tout de même : ce lundi, l'administration de l'Energie du SPF Économies a annoncé que le prix maximum du diesel B7 à la pompe devrait diminuer d'environ 20 centimes dès ce mardi 15 mars, passant ainsi à 2 euros le litre. Le kern se réunissant ce lundi dès 19 heures, de nouvelles décisions concernant les prix des carburants à la pompe, ainsi que l'énergie, sont attendues.

