Attendez encore un peu avant d'aller faire le plein si vous le pouvez, les prix du diesel descendront légèrement ce mardi.

Les prix maxima du diesel, qui avaient atteint des records ces derniers jours, diminueront quelque peu à partir de mardi, annonce lundi l'administration de l'Énergie (SPF Economie). A la pompe, le diesel B7 verra son prix maximum diminuer de 20,7 centimes d'euro, à 2,079 euros le litre. Celui du diesel B10 s'établira à 2,057 euros le litre (-0,204 euro).

En revanche, les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont encore en hausse. A 1,1707 euro le litre (+0,0161 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et à 1,1402 euro le litre (+0,0161 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.

Et le gaz?

Le prix du gaz européen a poursuivi sa baisse ce lundi après des informations faisant état de négociations entre la Russie et l'Ukraine sur un possible cessez-le-feu.

Le prix du gaz à la bourse gazière d'Amsterdam, référence en Europe, a baissé de 10% à 118 euros le mégawattheure. La semaine dernière, le gaz avait atteint un prix record de 345 euros le mégawattheure en raison des inquiétudes concernant la guerre en Ukraine et des perturbations dans l'approvisionnement en gaz russe vers l'Europe.

