Voici le premier steak produit dans l'espace

Encore plus haut, encore plus fort, Aleph Farms, start up israélienne pionnière dans le secteur émergent de la viande cultivée en incubateur annonce avoir franchi un nouveau "grand pas pour l'humanité" : la production d'un morceau de viande cellulaire dans... l'espace, à 339 kilomètres au-dessus de tout pâturage.

La viande cellulaire, nouveau "grand pas pour l'humanité" ? © DR

Créer en laboratoire une lamelle de boeuf qui a l'odeur, le persillé, la texture et les mêmes apports nutritionnels que la viande traditionnelle, le tout sans antibiotiques, sans hormones, ni OGM; la start-up israélienne Aleph Farms avait déjà placé la barre très haut. Encore plus haut, encore plus fort, cette jeune pousse pionnière dans le secteur émergent de la viande cultivée en incubateur annonce avoir franchi un nouveau "grand pas pour l'humanité" : la production d'un morceau de ce type viande... l'espace, à 339 kilomètres au-dessus de tout pâturage.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×