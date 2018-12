La bienveillance obstétricale est née, mais quelle est-elle?

" T'as pas une idée de ce que je pourrais faire à manger, tantôt ? " Conversation banale, entre collègues. Sauf quand le menu du soir se discute face à une paire de jambes écartées, accessoirement en train de mettre un enfant au monde (bon appétit ! ). Magali Eykerman évite désormais de papoter en salle d'accouchement depuis qu'une patiente lui a fait remarquer que si ce genre de moments se succédaient dans son quotidien de médecin, pour elle - future maman - il était exceptionnel. Alors, ses préoccupations culinaires... Ce jour-là, la gynécologue a compris qu'on pouvait heurter sans même le réaliser. Elle, en plus ! Qui a lu Accouchement. Les femmes méritent mieux, de la féministe Marie-Hélène Lahaye, et qui compte enchaîner avec Les Brutes en blanc du médecin dissident Martin Winckler et Le Livre noir de la gynécologie, de la journaliste Mélanie Dechalotte ; le triptyque éditorial de dénonciation des violences obstétricales.

