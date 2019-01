Happy en ville ou quand le vélo-taxi électrique a un triple avantage

En danseuse, il pédale entre les piétons. Joliment. Aimablement. Sans polluer. Sans faire de bruit. Une valise, un ballot de linge à livrer dans un Airbnb du centre historique interdit aux voitures, une botte de poireaux dépassant d'un cabas, une petite fille allant au karaté et dont les parents travaillent, une contrebasse : presque rien ni personne n'est impossible à transporter pour le vélo-taxi qu'il conduit, le visage tendu vers l'avant et l'esgourde tirant vers l'arrière. Pour cinq euros la course, dans l'hypercentre, ce chauffeur de pousse-pousse électrique à trois roues se faufile dans les petites rues qui grimpent, sans perdre son souffle. Il amène Mehdi à son cours de musique alors que madame Soulier, elle, lourde de ses presque 90 ans, met le cap sur les halles qui sentent l'ail, la vie et le vin blanc. Faut le voir, vraiment, cet attelage humain-machine qui se découpe beau sur la lumière bleue du Sud et qui papote léger.

