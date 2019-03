Faciligo, le réseau qui rend le voyage solidaire

" J'ai 75 ans, j'ai le bras cassé et j'ai besoin d'un accompagnement pour me rendre, mardi prochain, de Paris à Bruxelles. " " Je suis malvoyante et j'aimerais être accompagnée lors de mes déplacements dans le métro. " Voilà le genre d'annonces publiées sur le site Web de Faciligo, une start-up du secteur de l'économie solidaire et sociale, adhérente du mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) et née à Montpellier en 2016. En échange de six euros de frais de mise en relation, payés par le voyageur souhaitant être accompagné pour un trajet en train ou en avion, Faciligo met en contact une personne à mobilité réduite avec une personne valide pour leur permettre de voyager ensemble.

