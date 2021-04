Dès ce 15 avril, Le Vif invite chaque citoyen à s'inscrire à une grande opération en faveur de la biodiversité : " En mai, tonte à l'arrêt ". Parce que les jardins ont, eux aussi, un rôle à jouer pour redonner de la place à la nature, plus menacée que jamais.

En ce mois de mai 2021, Le Vif propose aux particuliers et aux entreprises disposant d'un jardin de participer à une grande opération au bénéfice de la biodiversité : En mai, tonte à l'arrêt ! Le principe est simple. Pendant un mois (et plus si affinités), chaque participant s'engage à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d'un mètre carré. Le but : permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tous genres d'y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d'un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques.

Envie de participer et de calculer votre indice nectar ? Rendez-vous sur le site enmaitontealarret.be et remplissez le formulaire d'inscription. Vous serez invité à créer votre profil BioPlanner.

