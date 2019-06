Les piqûres douloureuses pourraient faire bientôt partie du passé. En particulier pour les diabétiques, susceptibles à l'avenir d'ingérer directement l'insuline au lieu de se (faire) piquer. L'astuce ? Une ingénieuse capsule à avaler, munie d'une aiguille indolore. La prestigieuse revue Science détaille cette invention de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

L'environnement stomacal et intestinal est extrêmement hostile. Jusqu'alors, son âpreté avait fait échouer toutes les tentatives d'administration orale de certains médicaments complexes et délicats, tels que l'insuline et autres protéines. Afin de lui faire pénétrer les épaisses couches de mucus et de cellules épithéliales qui tapissent l'estomac, les chercheurs du MIT ont développé une capsule munie d'une aiguille d'un genre nouveau : sa pointe est composée d'insuline lyophilisée et comprimée. La tige de l'aiguille qui...