Avec les sauveteurs de corail, en mer et en labo (Reportage)

Et si on sauvait le corail sans recourir à des récifs artificiels ? Depuis 2010, l'ONG Ocean Quest Global essaime sa technique de réhabilitation naturelle aux quatre coins du globe. Reportage sur ses formations, en Thaïlande et en France.

Des Philippines à la France en passant par la Birmanie et la Thaïlande, l'ONG oeuvre à la réhabilitation des récifs coralliens. © Mathieu Cugnot / Divergence

Dans sa combinaison de plongée, Maurilo surplombe les branches orangées et blanches qui s'étalent sur quelques mètres carrés au fond de l'eau. Il palme lentement, pour observer ce petit jardin de corail qui fleurit depuis plusieurs mois, près de la côte thaïlandaise de Koh Phi Phi. En Thaïlande, mais aussi en Indonésie, en Birmanie, aux Philippines et en France, Ocean Quest Global a installé une centaine de nurseries semblables. Cette ONG, née en Malaisie, s'est lancée dans la réhabilitation des récifs coralliens en 2010. L'enjeu est majeur : plusieurs rapports montrent que ces petits animaux marins, qu'on assimile souvent à des plantes, risquent de disparaître d'ici à 2050. Une telle extinction aurait des répercussions sur toute la biodiversité marine et sur notre propre écosystème, tant les récifs coralliens jouent un rôle crucial dans l'absorption du dioxyde de carbone par l'océan.

