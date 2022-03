Au bout de deux ans de Covid, difficile d'imaginer que le moral mondial aurait pu aller plus mal. Et pourtant, bam, une guerre. Puis une crise énergétique, une inflation généralisée... Des bonnes nouvelles, quelque part ? Oui: Le Vif en a épinglées dix.

1. Un plan pour une meilleure sensibilisation de l'endométriose

C'est une première en Belgique. Un plan de sensibilisation a été voté le 25 février dernier au Parlement francophone bruxellois pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et un second sera bientôt discuté au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'endométriose est une maladie gynécologique touchant plus d'une femme sur dix en Belgique. Le diagnostic est estimé à environ 7 ans, et les femmes qui en souffrent doivent souvent passer par plusieurs spécialistes avant d'être diagnostiquées. Le plan consiste justement à former et sensibiliser les professionnels de la santé et à soutenir les associations de terrain pour un meilleur encadrement des femmes atteintes d'endométriose.

2. La production de fourrure officiellement terminée en Belgique

D'ici le 1er janvier 2023, Ben Weyts, ministre flamand du Bien-être animal avait pris la décision d'interdire tous les élevages de fourrure de la Région. Mais les 17 élevages n'ont pas attendu la date butoire pour fermer. Ils ont tous mis la clé sous la porte en ce début 2022. Il n'existe donc, à ce jour, plus d'élevage de fourrure sur le territoire belge.

Depuis quelques années, la Belgique prend en effet des mesures contre la production de fourrure. La Wallonie avait débuté en 2015 en interdisant l'élevage d'animaux à fourrure, suivie par Bruxelles en 2017, mais la Flandre comptait encore 17 élevages.

3. Des protections hygiéniques gratuites dans les écoles de la communauté germanophone

La Communauté germanophone a annoncé le 8 mars que toutes les écoles du primaire et du secondaire de l'enseignement communautaire auront des distributeurs de serviettes et tampons hygiéniques gratuits pour les élèves d'ici la fin 2022. Cette mesure vise à lutter contre la précarité menstruelle mais aussi à éviter le tabou autour des menstruations. Une initiative à imiter ?

4. L'élan de solidarité envers le peuple ukrainien

© Belga

Le gouvernement fédéral avait lancé le 28 février dernier un appel aux communes "#PlaceDispo" pour quantifier les hébergements disponibles pour les Ukrainiens. Les citoyens qui souhaitent accueillir des réfugiés ukrainiens peuvent le signaler à leur commune. Seulement 48h après l'appel, 8000 places étaient déjà recensées, de la part des autorités locales mais aussi des particuliers et une semaine plus tard, ce sont un peu plus de 22 000 places d'accueil qui ont été signalées. Un bel élan de solidarité qui permet aux familles de trouver un toit.

5. La fin d'une discrimination de primes au Tour de Flandres

L'organisateur de la course cycliste qui débutera le 3 avril a annoncé le 21 février que la gagnante recevra pour la première fois le même montant que le gagnant masculin. La différence du montant perçu était frappante : 20 000 euros pour le gagnant, 1535 euros pour la gagnante. L'organisateur, Tomas Van den Spiegel, ne compte pas s'arrêter là et souhaite égaliser les primes d'autres courses qu'il organise.

6. Un médicament pour prévenir les récidives du cancer du sein

Des chercheurs belges de l'UCLouvain ont annoncé une découverte très prometteuse dans la recherche sur le cancer du sein ce mardi. Pierre Sonveaux et son équipe ont testé chez la souris un nouveau médicament, le MitoQ et les résultats étaient inattendus selon le chercheur. La molécule a empêché dans 80% des cas l'apparition de métastases, et dans 75% des cas, la rechute locale chez les souris. En Belgique, une femme sur huit pourrait développer un cancer du sein. Quelque 1000 patientes par an sont diagnostiquées, et presque la moitié sont susceptibles de développer des récidives peu importe le traitement. La première phase clinique sur des humains sains a déjà commencé. Les résultats étant positifs, la phase 2 sur des patientes atteintes d'un cancer ne devrait pas tarder.

null © iStock

7. L'Union Européenne veut renforcer la place des femmes dans les conseils d'administration

Les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales de l'Union Européenne se sont mis d'accord ce lundi 14 mars sur une directive visant un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en Bourse. Chaque Etat membre devra soit posséder 40% de femmes parmi ses administrateurs non exécutifs, soit au moins 33% de femmes parmi tous les membres d'un conseil d'administration, d'ici 2027. La proposition de cette directive est en cours depuis une dizaine d'années.

Lire aussi : Pas d'augmentation des tarifs de la SNCB au 1er juillet

8. Le taux du chômage régresse en Wallonie

Depuis 12 mois consécutifs, la Région Wallonne enregistre un recul du chômage. Fin février, le Forem annonçait une diminution de 4,7% par rapport à février 2021. La tendance s'observe quelle que soit la classe d'âge mais la baisse la plus importante s'observe auprès des 25-30 ans (-5%). La Wallonie compte désormais 199 053 demandeurs d'emploi.

9. La biodiversité accroît en Birmanie

L'ONG Fauna and Flora International a annoncé dans son rapport publié le 4 mars dernier qu'au moins 100 nouvelles espèces ont été découvertes en Birmanie depuis dix ans. Crabes, moules, geckos ou encore escargots, les scientifiques ont parcouru forêts et rivières de la Birmanie. Pour l'ONG, c'est un signe de la richesse de la biodiversité du pays, qu'il faut à tout prix conserver.

10. Découverte archéologique dans la cathédrale Notre-Dame de Paris

© Reuters

Le ministère français de la Culture a annoncé ce lundi que des sépultures et sarcophages datant probablement du XVIème siècle ont été découverts lors de fouilles organisées avant la reconstruction de la flèche de la cathédrale, détruite lors de l'incendie de 2019. Selon le ministère, ces trouvailles sont d'une "qualité scientifique remarquable".

1. Un plan pour une meilleure sensibilisation de l'endométrioseC'est une première en Belgique. Un plan de sensibilisation a été voté le 25 février dernier au Parlement francophone bruxellois pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et un second sera bientôt discuté au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'endométriose est une maladie gynécologique touchant plus d'une femme sur dix en Belgique. Le diagnostic est estimé à environ 7 ans, et les femmes qui en souffrent doivent souvent passer par plusieurs spécialistes avant d'être diagnostiquées. Le plan consiste justement à former et sensibiliser les professionnels de la santé et à soutenir les associations de terrain pour un meilleur encadrement des femmes atteintes d'endométriose. 2. La production de fourrure officiellement terminée en BelgiqueD'ici le 1er janvier 2023, Ben Weyts, ministre flamand du Bien-être animal avait pris la décision d'interdire tous les élevages de fourrure de la Région. Mais les 17 élevages n'ont pas attendu la date butoire pour fermer. Ils ont tous mis la clé sous la porte en ce début 2022. Il n'existe donc, à ce jour, plus d'élevage de fourrure sur le territoire belge. Depuis quelques années, la Belgique prend en effet des mesures contre la production de fourrure. La Wallonie avait débuté en 2015 en interdisant l'élevage d'animaux à fourrure, suivie par Bruxelles en 2017, mais la Flandre comptait encore 17 élevages.3. Des protections hygiéniques gratuites dans les écoles de la communauté germanophoneLa Communauté germanophone a annoncé le 8 mars que toutes les écoles du primaire et du secondaire de l'enseignement communautaire auront des distributeurs de serviettes et tampons hygiéniques gratuits pour les élèves d'ici la fin 2022. Cette mesure vise à lutter contre la précarité menstruelle mais aussi à éviter le tabou autour des menstruations. Une initiative à imiter ?4. L'élan de solidarité envers le peuple ukrainienLe gouvernement fédéral avait lancé le 28 février dernier un appel aux communes "#PlaceDispo" pour quantifier les hébergements disponibles pour les Ukrainiens. Les citoyens qui souhaitent accueillir des réfugiés ukrainiens peuvent le signaler à leur commune. Seulement 48h après l'appel, 8000 places étaient déjà recensées, de la part des autorités locales mais aussi des particuliers et une semaine plus tard, ce sont un peu plus de 22 000 places d'accueil qui ont été signalées. Un bel élan de solidarité qui permet aux familles de trouver un toit.5. La fin d'une discrimination de primes au Tour de FlandresL'organisateur de la course cycliste qui débutera le 3 avril a annoncé le 21 février que la gagnante recevra pour la première fois le même montant que le gagnant masculin. La différence du montant perçu était frappante : 20 000 euros pour le gagnant, 1535 euros pour la gagnante. L'organisateur, Tomas Van den Spiegel, ne compte pas s'arrêter là et souhaite égaliser les primes d'autres courses qu'il organise.6. Un médicament pour prévenir les récidives du cancer du seinDes chercheurs belges de l'UCLouvain ont annoncé une découverte très prometteuse dans la recherche sur le cancer du sein ce mardi. Pierre Sonveaux et son équipe ont testé chez la souris un nouveau médicament, le MitoQ et les résultats étaient inattendus selon le chercheur. La molécule a empêché dans 80% des cas l'apparition de métastases, et dans 75% des cas, la rechute locale chez les souris. En Belgique, une femme sur huit pourrait développer un cancer du sein. Quelque 1000 patientes par an sont diagnostiquées, et presque la moitié sont susceptibles de développer des récidives peu importe le traitement. La première phase clinique sur des humains sains a déjà commencé. Les résultats étant positifs, la phase 2 sur des patientes atteintes d'un cancer ne devrait pas tarder.7. L'Union Européenne veut renforcer la place des femmes dans les conseils d'administrationLes ministres de l'Emploi et des Affaires sociales de l'Union Européenne se sont mis d'accord ce lundi 14 mars sur une directive visant un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en Bourse. Chaque Etat membre devra soit posséder 40% de femmes parmi ses administrateurs non exécutifs, soit au moins 33% de femmes parmi tous les membres d'un conseil d'administration, d'ici 2027. La proposition de cette directive est en cours depuis une dizaine d'années.8. Le taux du chômage régresse en WallonieDepuis 12 mois consécutifs, la Région Wallonne enregistre un recul du chômage. Fin février, le Forem annonçait une diminution de 4,7% par rapport à février 2021. La tendance s'observe quelle que soit la classe d'âge mais la baisse la plus importante s'observe auprès des 25-30 ans (-5%). La Wallonie compte désormais 199 053 demandeurs d'emploi.9. La biodiversité accroît en BirmanieL'ONG Fauna and Flora International a annoncé dans son rapport publié le 4 mars dernier qu'au moins 100 nouvelles espèces ont été découvertes en Birmanie depuis dix ans. Crabes, moules, geckos ou encore escargots, les scientifiques ont parcouru forêts et rivières de la Birmanie. Pour l'ONG, c'est un signe de la richesse de la biodiversité du pays, qu'il faut à tout prix conserver. 10. Découverte archéologique dans la cathédrale Notre-Dame de ParisLe ministère français de la Culture a annoncé ce lundi que des sépultures et sarcophages datant probablement du XVIème siècle ont été découverts lors de fouilles organisées avant la reconstruction de la flèche de la cathédrale, détruite lors de l'incendie de 2019. Selon le ministère, ces trouvailles sont d'une "qualité scientifique remarquable".