Dans son ouvrage Le Pouvoir des Habitudes, Charles Duhigg dévoile pourquoi elles sont si difficiles à changer. Selon lui, les habitudes bien ancrées créent des cercles difficiles à rompre: une envie ou un besoin impérieux entraîne un comportement particulier, qui mène à une récompense. Par exemple, tous les après-midis entre 15h30 et 16 h, vous avez envie d'un café avec un cookie au chocolat. Vous vous rendez à la cafétéria de votre entreprise, achetez café et biscuit et rejoignez ensuite quelques collègues pour une pause " papotage ". Une demi-heure plus tard, vous retournez à votre bureau, content et détendu. Charles Duhigg explique comment faire pour supprimer le cookie. Les gens adoptent des habitudes pour la récompense qui suit ; il est donc important de savoir quelle récompense l'on recherche, souvent inconsciemment. Dès qu'elle est repérée, il est plus facile de modifier son comportement. Dans l'exemple de Duhigg, la récompense est le moment de convivialité avec les collègues. Pour expérimenter ce sentiment positif, nul besoin de biscuit: une pomme fera aussi bien l'affaire!