Il n'est pas toujours facile de savoir si les informations portant sur la santé recueillies sur le net sont sérieuses et fiables. Il existe depuis quelques années la version française de la célèbre institution en matière de médecine basée sur les faits: Cochrane. La crise sanitaire qui se poursuit encore nous l'a prouvé: s'informer correctement sur la santé est une nécessité pour prendre les décisions les plus pertinentes. Il est sain de se poser des questions, mais chercher les réponses aux mauvais endroits ne va pas aider la prise de décision la plus cohérente avec sa propre santé et celle de la collectivité... Bien sûr, la science est en mouvement permanent, et les réalités d'hier ne sont pas toujours celles d'aujourd'hui. Mais avoir accès aux connaissances du moment est important. C'est ce que nous proposent différents sites internet, à consulter sans modération pour prendre de bonnes décisions, s'informer correctement, et à diffuser.