Au cours de la première moitié du XXe siècle, le médecin britannique Edward Bach a développé une série de remèdes à base de fleurs. Il postulait l'existence de sept groupes d'émotions qui déterminent notre humeur et qui recouvrent chacun une facette positive et une facette négative (comme l'espoir et le désespoir). Convaincu que le bien-être émotionnel détermine la santé et que le parfum des fleurs a le potentiel de rétablir notre équilibre à ce niveau, le Dr Bach a sélectionné 38 espèces. Il leur a attribué à chacune des propriétés médicinales qui agissent sur certaines humeurs chez les individus présentant certains traits de personnalité. Des recherches indépendantes ont réexaminé ses théories et ses remèdes et ont conclu que ce principe ne tient pas la route: les précieuses gouttes vendues ont le même effet qu'un simple placebo.