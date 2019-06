Comment identifier et aider les personnes âgées qui risquent de sombrer dans la dépression et les idées suicidaires ?

Lorsqu'une personne âgée se suicide, certains affirment que c'est assez compréhensible lorsqu'on a tant vécu... Il est vrai que la plupart des ainés sont amenés à encaisser une foule de deuils et de revers : problèmes de santé, perte de mobilité ou d'autonomie, décès de leur conjoint ou de proches... " Pourtant, à en croire les études réalisées à ce sujet, la majorité d'entre eux n'ont pas pour autant envie d'en finir, souligne Anke Bonnewyn, psychologue et psychothérapeute spécialisée en gériatrie (KU Leuven). Il est donc faux de dire que le suicide relève plutôt, chez les seniors, d'une décision sereine et mûrement réfléchie. Le plus souvent, un tel acte découle d'une dépression ou d'un autre trouble psychiatrique. Même à un âge avancé, il n'est donc jamais trop tard pour renverser la vapeur et s'attaquer ensemble au problème sous-jacent, pour autant que celui-ci soit identifié à temps. Les...