Il n'y a ni scénario, ni décor, ni dialogue prédéfini. Seulement une ou plusieurs personnes qui avancent, avec confiance, persuadées que les idées vont jaillir d'elles-mêmes. Quiconque a déjà expérimenté l'impro le sait : rien de tel pour nourrir la confiance en soi, l'interactivité et la créativité.

Le décor : un banc en bois sur une scène de théâtre vide de tout accessoire. Les acteurs : une dizaine de participants à un atelier de théâtre d'impro pour débutants. Les données de l'exercice : un banc dans le parc, vous interprétez un passant et essayez d'une manière ou d'une autre de déloger votre partenaire d'impro et de prendre sa place. Le jeu commence, le premier " comédien " s'assoit sur le banc et attend. Tout est calme, jusqu'à ce qu'il soit harcelé successivement par une personne ivre sur le point de vomir, une autre qui n'arrête pas de parler, une troisième qui lui fait des avances et... un chien qui lève la patte contre sa jambe. Un joueur après l'autre trouve l'inspiration et s'avance, même ceux qui avaient indiqué préalablement qu'ils préféraient s'abstenir.

