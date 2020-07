Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

BIS

Bout d'article de Constitution sur lequel les Belges se bagarrent, mais pas trop longtemps parce que ce sont les Flamands qui le veulent. L'article 59 bis, introduit dans la Constitution en 1970 et instaurant les communautés, compétentes en matières d'enseignement et de culture, correspondait aux aspirations culturelles du mouvement flamand. Les communautés furent immédiatement instaurées.

> Carte blanche: "En Flandre, une culture plus 'canon' que jamais"

