De nombreux retards et annulations sont constatés aussi bien à Zaventem qu'à Amsterdam.

Des retards sont de nouveau enregistrés ce lundi à Brussels Airport en raison de dommages causés au toit d'un terminal de l'aéroport de Bruxelles-National, a indiqué la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. "En raison de la tempête et des vents violents qui ont soufflé la nuit dernière, le toit d'un terminal de l'aéroport a été détérioré. En conséquence, afin d'assurer la sécurité des passagers et du personnel, un périmètre de sécurité a été délimité sur le tarmac, empêchant l'accès à un certain nombre de gates (portes d'embarquement)", explique la porte-parole. Les perturbations ne concernent pas l'ensemble des vols mais seulement un certain nombre d'entre eux.

Vendredi déjà, le toit du bâtiment avait été endommagé. Il a été sécurisé samedi, mais de nouvelles rafales de vent l'ont de nouveau abîmé dimanche. "Nos équipes font tout ce qu'elles peuvent pour tout sécuriser et réparer le plus rapidement possible, afin que nous puissions à nouveau utiliser toutes les infrastructures", précise Brussels Airport.

La tempête n'est pas encore terminée, note par ailleurs la porte-parole de l'aéroport. "En cas de fortes rafales, les opérations de manutention au sol pourraient être affectées". Ainsi, vendredi, les vents violents avaient contraint l'aéroport à suspendre pendant un certain temps le chargement et déchargement des bagages.

Egalement aux Pays-Bas

À l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, 240 vols ont été annulés ce lundi matin en raison du temps orageux. Un porte-parole de l'aéroport rapporte que c'est surtout la direction défavorable du vent qui a rendu impossible le décollage. Au total, il y avait environ 850 vols à l'arrivée et au départ prévus pour ce lundi.

Vendredi dernier, des centaines de vols ont été annulés. Le vent fort avait alors causé des problèmes, mais la direction du vent était favorable. "Maintenant, nous devons faire face à un vent qui vient du nord-ouest, et c'est une direction de vent défavorable pour Schiphol. Cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser les pistes correctement". Des dizaines de vols ont également été annulés samedi et dimanche en raison des conditions météorologiques. En raison des fortes rafales de vent de lundi, l'institut météorologique néerlandais a émis un code jaune pour l'ensemble des Pays-Bas.

