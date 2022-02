Après la tempête Eunice, un nouvel épisode venteux vient frapper la Belgique. Ce lundi, le temps sera agité avec des rafales jusqu'à 110 km/h à la Côte.

Le temps sera très agité et changeant, ce lundi, avec quelques éclaircies et de nombreux champs nuageux, porteurs d'averses localement intenses. Le vent soufflera fort, si bien que des rafales atteindront des valeurs de 80 à 100 km/ h dans l'intérieur du pays, voire jusqu'à 110 km/ h au littoral et même 120 km/h très localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte orange a été émise pour la Côte, a averti le météorologue David Dehenauw, sur Twitter. Le code jaune est en vigueur pour le reste du pays.

Alerte orange pour la côte entre midi et la première partie de l’après-midi avec des rafales de 100-110 km/h ou plus (max 120), ailleurs code jaune avec des rafales de 80-100 km/h, éventuellement un peu plus dans le port d’Anvers. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 21, 2022

Par ailleurs, des coups de tonnerre et du grésil seront toujours possibles.

En fin de journée, les rafales de vent pourront encore pousser jusqu'à 65 km/h, ensuite, le temps deviendra plus calme. Ce soir et cette nuit, la tendance aux averses s'estompera et les éclaircies s'élargiront. En Ardenne, le ciel restera cependant plus nuageux. Les minima varieront de -1 degré sur les hauteurs à 6 degrés en bord de mer. Ce mardi, le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort, avec des rafales qui atteindront 60 à 70 km/ h. Mercredi sonnera l'accalmie, le temps sera sec et plus calme avec de belles périodes ensoleillées.

Des centaines d'interventions

La zone de secours du Brabant wallon a enregistré une centaine d'appels à l'aide en raison d'un nouvel épisode venteux survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès d'un dispatcheur zonal. Seule la région de Tubize semble avoir été relativement épargnée.

Le tronçonnage et le déblaiement d'arbres et de branchages jonchant les voiries, la gestion d'arbres menaçants, l'enlèvement de tuiles sur le point de se décrocher de toitures endommagées constituent la plupart des missions en cours depuis lundi à l'aube. "Il n'y a pas eu de blessé ni d'incident majeur", a cependant précisé un dispatcheur de la zone de secours brabançonne wallonne, lundi matin à l'agence Belga.

En province de Liège, les pompiers des différentes zones sont intervenus une cinquantaine de fois.

Les pompiers ont essentiellement mené des interventions pour des branches tombées sur la route et pour des tuiles qui se sont envolées. Au total, ils sont intervenus une cinquantaine de fois. Par mesure de sécurité, les parcs et cimetières de la ville de Liège resteront fermés jusqu'à mardi matin, a indiqué la zone de police liégeoise.

