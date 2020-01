Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre

- CHINE -

Un total de 5.974 personnes ont été contaminées en Chine, où 132 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 29 janvier.

La quasi-totalité des morts sont intervenues dans la région de Hubei, le berceau de la contagion.

- Huit cas ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan.

- Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao. Le premier a été annoncé le 22 janvier. Il s'agit d'une femme d'affaires de 52 ans arrivée trois jours plus tôt en train de la ville voisine chinoise de Zhuhai.

- REGION ASIE-PACIFIQUE -

Thaïlande

Les autorités ont annoncé 14 cas confirmés le 28 janvier. C'est le pays le plus touché après la Chine. Ce sont tous des Chinois, à part une Thaïlandaise de 73 ans qui avait séjourné à Wuhan.

Taïwan

Sept cas au total ont été signalés. Les derniers sont deux Chinoises arrivées sur l'île le 22 janvier dans le cadre d'un voyage en groupe.

Singapour

Sept cas confirmés pour le moment, des personnes récemment arrivées de Wuhan.

Japon

Les autorités ont confirmé sept cas le 28 janvier, dont le premier de transmission d'humain à humain, un homme d'une soixantaine d'années ayant transporté dans son car des touristes originaires de la région de Wuhan.

Australie

Cinq cas y ont été confirmés. Le 5e cas (un homme de 21 ans arrivé à Sydney directement de Wuhan) a été signalé 27 janvier. Le premier malade est un homme arrivé de Wuhan à Melbourne une semaine auparavant.

Malaisie

Ce pays a signalé quatre cas, tous des Chinois de Wuhan allés passer des vacances en Malaisie. Parmi eux, une femme de 66 ans et deux jeunes garçons arrivés deux jours plus tôt via Singapour, ainsi qu'un homme de 40 ans entré à bord d'un autocar avec un groupe de touristes chinois.

Corée du Sud

Les autorités ont évoqué un quatrième cas lundi. Les quatre malades, trois Chinois et un Sud-Coréen, viennent tous de Wuhan.

Vietnam

Les autorités ont confirmé deux cas. Il s'agit de deux Chinois, un homme arrivé au Vietnam le 13 janvier en provenance de Wuhan et son fils habitant à Ho Chi Minh-Ville, qu'il a ensuite contaminé.

Cambodge

Le ministère de la Santé a signalé un cas le 27 janvier, un homme de 60 ans arrivé de Wuhan.

Népal

Un cas a été a été annoncé le 24 janvier. Il s'agit d'un homme de 32 ans revenu le 9 janvier de Wuhan, qui a quitté l'hôpital guéri.

Sri Lanka

Le premier cas y a été confirmé le 27 janvier : une touriste chinoise de 43 ans arrivée en provenance de la province du Hubei.

- AMERIQUES -

Etats-Unis

Cinq personnes y ont été contaminées par le virus. Elles ont toutes "directement voyagé à Wuhan", selon les autorités.

Canada

Le Canada a signalé son premier cas confirmé lundi, un homme qui a voyagé à Wuhan et aurait infecté son épouse, dont la maladie reste à confirmer.

- EUROPE -

France

Quatre cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus. Les trois premiers cas - les premiers en Europe - ont été confirmés le 24 janvier, l'un à Bordeaux (sud-ouest), les deux autres à Paris. Ces trois malades avaient récemment voyagé en Chine.

Un quatrième cas a été annoncé le 28 janvier: un touriste chinois âgé hospitalisé à Paris dans un état grave.

Allemagne

Quatre cas. Trois cas ont été annoncés mardi soir en Bavière, des employés de la même entreprise où avait été identifié un premier cas dans la matinée. Les autorités sanitaire locales avaient précisé que ce premier malade avait été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ce qui représente la première transmission du virus identifiée sur le sol européen.

-MOYEN-ORIENT-

Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis ont annoncé le 29/01 leur 1er cas de nouveau coronavirus chinois

