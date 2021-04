Yves Citton est persuadé que la crise de la Covid annonce une période de conflits radicalisés et inédits. Dans son essai Faire avec, il tente de répondre à la question "comment nous battre contre ce qui nous détruit en cessant de nous battre nous-mêmes et entre nous?"

Professeur de littérature et média à l'université Paris 8, Yves Citton est persuadé que la crise de la Covid annonce une période de conflits radicalisés et inédits parce que "l'occasion de réflexion et de bifurcation brièvement ouverte dans nos consciences n'a conduit à aucun "jour d'après"" et parce que "nos populations sont devenues trop épidermiquement critiques pour continuer à être gouvernables par les ressorts traditionnels des discours d'autorité - et c'est tant mieux..." Mais "comment nous battre contre ce qui nous détruit en cessant de nous battre nous-mêmes et entre nous?" C'est la question à laquelle tente de répondre Yves Citton dans son essai Faire avec (1). Pour mener la révolte contre le néolibéralisme destructeur tout en évitant de provoquer une guerre civile, il prône de "coaliser des majorités ponctuelles formées de minorités agrégées", de valoriser "une diplomatie interespèces des interdépendances" et de développer des viralités de solidarité. "Les énormes et inévitables conflits qui bouillonnent sous nos pieds dégénéreront en guerres civiles si nous ne développons pas des cultures du différend permettant de les négocier sur la scène des batailles culturelles", argumente l'auteur. "Il nous faut apprendre à faire avec ; à faire ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout ; à cohabiter avec des formes de vie qui peuvent parfois nous surprendre, nous déranger et nous inquiéter ; à accepter certaines limites qui contraignent la satisfaction de nos désirs individuels de liberté ou de consommation, de façon à permettre notre coexistence avec d'autres espèces et d'autres cultures..." Belle ambition, même si les moyens avancés pour la soutenir sont plus discutables. (1)Faire avec. Conflits, coalitions, contagions, par Yves Citton, Les Liens qui libèrent, 144 p.