Environ 90% de la population ukrainienne pourrait plonger dans la pauvreté si la guerre avec la Russie se prolongeait, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Dix-huit années de progrès socio-économiques pourraient ainsi être perdues en cas de conflit prolongé, a mis en garde mercredi l'agence onusienne en publiant une première projection sur l'impact de la guerre sur le développement.

"Chaque jour de retard dans la paix accélérera la chute de l'Ukraine dans la pauvreté", avertit le PNUD, ajoutant que la guerre pourrait laisser "de profondes cicatrices sociales et économiques pour les générations à venir".

Les impacts graves d'une guerre prolongée deviennent maintenant plus apparents, a déclaré l'administrateur du PNUD, Achim Steiner. "Un déclin économique alarmant, ainsi que les souffrances et les difficultés qu'il apportera à une population déjà traumatisée, doivent maintenant être pris en considération. Il est encore temps d'arrêter cette sombre trajectoire", a-t-il encore indiqué dans un communiqué.

