Quelque 60.000 spectateurs étaient attendus au concert alors que l'ouragan, avec des vents à 120 km/h, se rapprochait, devant atteindre la côte est américaine dans la journée de dimanche.

Le concert organisé à Central Park pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de New York, ville fortement touchée par la pandémie de Covid-19, a été arrêté samedi, sous la menace de l'ouragan Henri.

Barry Manilow, qui partageait l'affiche avec Bruce Springsteen, Patti Smith ou encore Paul Simon, a été interrompu au milieu d'une chanson par une voix enjoignant les spectateurs à se diriger rapidement mais calmement vers la sortie la plus proche à cause de l'approche de nuages orageux.

Il doit arriver à Long Island, près de New York, ou un peu plus au nord en Nouvelle-Angleterre, selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), qui s'attend cependant "à un affaiblissement avant son arrivée".

L'ouragan devrait contourner New York mais pourrait néanmoins provoquer d'importantes précipitations dès samedi soir. Ainsi s'est interrompu un spectacle qui avait commencé à 17H00 (21H00 GMT) avec des groupes de spectateurs dansant, applaudissant et étalant des nappes de pique-nique, prêts pour cinq heures de musique live.

null © iStock

