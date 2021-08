Un club de football anglais, le Derby County FC, a manqué d'être vendu à un homme d'affaires chinois au lourd casier judiciaire, inventé de toutes pièces par les journalistes de la chaîne qatarie Al-Jazeera, dont l'enquête est diffusée lundi.

"En se faisant passer pour les représentants d'un criminel chinois ayant été condamné pour corruption et blanchiment d'argent, des journalistes infiltrés de l'unité d'enquête (d'Al-Jazeera) étaient sur le point de conclure un accord pour acheter le Derby County", a déclaré le média dans un communiqué.

Le club a deux fois remporté la Ligue anglaise des Champions (Championship, deuxième échelon national) et est l'un des plus vieux clubs du Royaume-Uni, a précisé Al-Jazeera, qui a ajouté que le prix de la vente avait été fixé à 99 millions de livres sterling (116,7 millions d'euros).

En vertu du règlement de la Ligue anglaise de football, toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation non exécutée assortie d'une peine privative de liberté de plus de 12 mois ne peut acheter un club. Les journalistes rencontrent Christopher Samuelson, "un expert en fiducies offshore et négociateur pour des contrats dans le monde du football".

Ils "lui disent que M. X (l'acheteur chinois inventé par les journalistes, NDLR) est très riche, a été condamné par contumace à sept ans de prison et a sorti clandestinement son argent de Chine par le biais des casinos de Macao." "Maintenant, il veut acheter un club de football anglais pour blanchir son argent", ajoutent-ils, selon Al-Jazeera. Samuelson les "guide étape par étape sur la façon dont (M. X) peut utiliser des trusts offshore pour cacher l'argent et l'identité de notre investisseur criminel", rapporte la chaîne.

Les journalistes ont ainsi été mis en contact avec des "entremetteurs" à Chypre, pays membre de l'Union européenne, qui leur ont offert leurs services pour obtenir un passeport européen sous un faux nom. Le procureur général de Chypre, George Savvides, a déclaré aux journalistes avant la publication du documentaire lundi que toute nouvelle preuve serait "adéquatement évaluée" par la police et les procureurs.

Les avocats de M. Samuelson ont déclaré à Al-Jazeera que leur client n'avait jamais été informé que "M. X" avait été condamné pour blanchiment d'argent et corruption. Le propriétaire de Derby County, Mel Morris, a déclaré à la chaîne qatarie que le club ne serait vendu qu'à des acheteurs "appropriés" et qu'ils "n'avaient pas eu d'"association officielle" avec Samuelson depuis un certain temps".

Le club n'a pas répondu dans l'immédiat à la demande de commentaire de l'AFP.

