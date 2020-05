Le bras de fer entre le réseau social Twitter et le président américain Donald Trump s'intensifie.

Un tweet du président américain Donald Trump sur les heurts de Minneapolis (nord des Etats-Unis) a été signalé vendredi par Twitter pour "apologie de la violence". "Ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu'il est dans l'intérêt du public que ce tweet reste accessible", a indiqué le réseau social.

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt — Twitter Comms (@TwitterComms) May 29, 2020

Lire aussi : Aux Etats-Unis, la violence contre les Noirs de plus en plus exposée

Très actif sur Twitter où il mêle, à un rythme effréné, annonces politiques, attaques personnelles, théories du complot et propos de campagne, le locataire de la Maison Blanche dénonce de longue date ce qu'il estime être un biais idéologique et politique de la part des géants de la Silicon Valley. Surtout, il ne décolère pas depuis que son réseau de prédilection a épinglé mardi deux de ses messages, en ajoutant la mention: "Vérifiez les faits". Une pratique de plus en plus courante pour les tweets à caractère trompeur ou dangereux, mais une première pour Donald Trump.

Lire aussi : Twitter commence à fact-checker Donald Trump

Au nom de la liberté d'expression - et à titre de représailles, selon ses détracteurs - le tempétueux président a donc décidé de s'attaquer à la célèbre Section 230 du "Communications Decency Act". Pierre angulaire de l'internet américain, elle offre notamment à Facebook, Twitter ou YouTube (Google) une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers et leur donne la liberté d'intervenir sur les plateformes à leur guise. Le décret cherche à modifier le champ d'application de cette loi de 1996 et affirme que l'immunité ne peut pas s'étendre à ceux qui pratiquent la "censure de certains points de vue". "Quand des réseaux sociaux puissants censurent des opinions (...), ils cessent de fonctionner comme des forums passifs. Ils doivent être considérés et traités comme des créateurs de contenus", énonce le texte.

Un tweet du président américain Donald Trump sur les heurts de Minneapolis (nord des Etats-Unis) a été signalé vendredi par Twitter pour "apologie de la violence". "Ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu'il est dans l'intérêt du public que ce tweet reste accessible", a indiqué le réseau social.Très actif sur Twitter où il mêle, à un rythme effréné, annonces politiques, attaques personnelles, théories du complot et propos de campagne, le locataire de la Maison Blanche dénonce de longue date ce qu'il estime être un biais idéologique et politique de la part des géants de la Silicon Valley. Surtout, il ne décolère pas depuis que son réseau de prédilection a épinglé mardi deux de ses messages, en ajoutant la mention: "Vérifiez les faits". Une pratique de plus en plus courante pour les tweets à caractère trompeur ou dangereux, mais une première pour Donald Trump.Au nom de la liberté d'expression - et à titre de représailles, selon ses détracteurs - le tempétueux président a donc décidé de s'attaquer à la célèbre Section 230 du "Communications Decency Act". Pierre angulaire de l'internet américain, elle offre notamment à Facebook, Twitter ou YouTube (Google) une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers et leur donne la liberté d'intervenir sur les plateformes à leur guise. Le décret cherche à modifier le champ d'application de cette loi de 1996 et affirme que l'immunité ne peut pas s'étendre à ceux qui pratiquent la "censure de certains points de vue". "Quand des réseaux sociaux puissants censurent des opinions (...), ils cessent de fonctionner comme des forums passifs. Ils doivent être considérés et traités comme des créateurs de contenus", énonce le texte.