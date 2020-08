Le président américain Donald Trump va se rendre vendredi au chevet de son frère cadet Robert, soigné dans un hôpital new-yorkais, a annoncé la Maison Blanche.

Le milliardaire fera ce crochet à New York alors qu'il a prévu de passer ce week-end dans son club de golf de Bedminster, dans l'Etat voisin du New Jersey.

Né en 1948, Robert Trump est gravement malade, selon des rapports de presse qui ne rentrent pas dans les détails.

"Il vit un moment difficile", s'est borné à dire Donald Trump lors d'une conférence de presse vendredi.

La Maison Blanche n'a pas non plus précisé les raisons de l'hospitalisation du frère cadet du président, qui a occupé de hautes responsabilités dans l'empire immobilier familial, la Trump Organization.

Farouche défenseur de son frère aîné, Robert Trump a récemment tenté, en vain, d'empêcher la sortie d'un livre de la nièce du président sur le clan Trump.

L'ouvrage présente Donald Trump comme un menteur pathologique et un personnage narcissique.

